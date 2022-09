Lo spacciatore scoperto perché guidava contromano in paese

Uno spacciatore è stato scoperto perché viaggiava in auto in contromano, contravvenendo alla 'regola d'oro' di non dare mai nell'occhio se si ha qualcosa da nascondere. La violazione del codice della strada era talmente evidente, e pericolosa, che i carabinieri, quando hanno visto la Fiat Punto viaggiare nella direzione vietata a Besana Brianza (Monza), non hanno ovviamente potuto fare a meno di fermarlo e sottoporlo a un accurato controllo.

L'uomo alla guida, un 24enne marocchino incensurato e regolare in Italia, aveva in tasca quasi 10 grammi di cocaina suddivisi in 9 dosi, oltre a un bilancino di precisione e 600 euro in contanti di cui non ha saputo giustificare la provenienza. E' stato poi facile per i carabinieri appurare che stava per vendere alcune delle dosi al passeggero seduto al suo fianco, un uomo di 41 anni residente nel Comasco, con alcuni precedenti. Lo spacciatore è stato arrestato e portato in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo a Monza, mentre gli accertamenti sono proseguiti sull'automobile, intestata a un milanese di 51 anni.

E' emerso che il 51enne ha circa 60 auto intestate a lui, di qui la denuncia per falso ideologico. La Punto è stata sequestrata e verrà cancellata dal pubblico registro automobilistico.