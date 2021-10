In monopattino a spacciare cocaina: preso durante le "consegne"

Preso con le mani "nel sacco". Un uomo di 44 anni, cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato lunedì dalla polizia a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a vendere droga in strada.

A incastrarlo sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato Comasina, che lo hanno visto arrivare fuori da un condominio di via Oroboni a bordo di un monopattino per poi incontrare un secondo uomo. Fermato il cliente - un italiano 44enne -, i poliziotti hanno scoperto che aveva appena acquistato poco meno di un grammo di cocaina e 5 di hashish. A quel punto è stato bloccato anche il 44enne, che intanto era arrivato nell'area di servizio di viale Rubicone. Perquisito, il 44enne aveva addosso 30 euro in contanti, mentre a casa sua i poliziotti hanno sequestrato 58 grammi di cocaina e 380 euro in contanti, che erano nascosti nel cassetto della cucina.

Sempre lunedì, in via Pellegrino Rossi - poco lontano - i poliziotti hanno arrestato un altro spacciatore, trovato a vendere cocaina in strada a bordo della sua bici.