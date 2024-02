Lo spacciatore di droga da 150 euro al grammo e Viagra illegale

Un via vai sospetto da un appartamento in Chinatown. Un giro di spaccio di sostanze stupefacenti molto potenti. Ma anche la presenza di farmaci di produzione straniera. La polizia ha arrestato un italiano di 44 anni pregiudicato già sottoposto all’obbligo di firma per spaccio. L’uomo è stato accusato di spaccio e indagato in stato di libertà per detenzione di medicinali di importazione estera.

Il controllo è avvenuto ieri, 15 febbraio, nel pomeriggio. Gli agenti, notando diverse persone entrare e uscire da un palazzo, hanno deciso di intervenire. I poliziotti hanno fermato un uomo che usciva dall’appartamento sospetto perquisendolo: il soggetto si era recato in quella casa per consumare Mdphp, una droga sintetica molto forte i cui effetti possono durare fino a 8 ore. Gli agenti hanno poi atteso il sospettato fuori casa fermandolo e perquisendo lui e la sua abitazione.

Il 44enne aveva in tasca 42 grammi di Mdphp, sostanza che viene venduta 150 euro al grammo: un bottino che gli avrebbe fatto guadagnare oltre 6mila euro. Gli agenti hanno rinvenuto 78 compresse di Viagra di produzione estera. La commercializzazione e somministrazione di questi farmaci è vietata in Italia per mancanza dei requisiti di sicurezza previsti per i medicinali e quindi potenzialmente dannosi per la salute.