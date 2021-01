Milano, beccato in Duomo il “pusher della metro” metro: aveva 25mila euro di coca

Aveva mezzo chilo di coca nel borsello e si stava spostando in metropolitana ma per lui sono scattate le manette. È successo nelle fermata Duomo della metropolitana nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio, nei guai un albanese di 49 anni già noto alle forze dell’ordine. Il fatto è stato reso noto dalla Questura attraverso un comunicato.

Tutto è accaduto intorno alle ore 14.30 quando il 49enne ha attirato l’attenzione degli agenti della Polmetro del mezzanino della stazione M1 Duomo. Appena ha capito che i polziiotti si stavano avvicinando per fermarlo ha accelerato il passo, ma non è servito a nulla: è stato braccato e identificato. Non solo, dato il suo atteggiamento sospetto è stato accompagnato negli uffici per accertamenti.

Durante la perquisizione del borsello gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un panetto di cellophane con all'interno 510 gr di cocaina ed un bilancino di precisione. Non solo, nel suo appartamento, in via Liscate (zona Gorla), è stato trovato un panetto di mannitolo, sostanza utilizzate per il taglio della “bianca”. Tutta la droga è stata sequestrata mentre per lui sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.