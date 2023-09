Spacciava a bordo di un monopattino: denunciato 24enne

Scappava dalla polizia sfrecciando sul monopattino il 24enne egiziano che è stato fermato mercoledì a San Donato Milanese. Il giovane, irregolare, spacciava a bordo del mezzo che gli serviva per sfuggire alle autorità.

Gli agenti della polizia locale sono riusciti a bloccarlo: l’uomo aveva addosso 30 grammi di hashish, un teaser e 600 euro in contanti, altri 30 grammi sono stati trovati nella sua abitazione. L’egiziano è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Avevano tentato di fermarlo più volte gli agenti di San Donato Milanese. L’ultima, la settimana prima quando il malvivente era riuscito a fuggire all’alt della polizia locale. L’egiziano è stato braccato in via Di Vittorio intorno alle 13.00: l’uomo non ha fatto in tempo a tirare fuori lo storditore elettrico. La droga era stata nascosta nelle parti intime.