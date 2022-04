Beccato in strada con mezz'etto di hashish: ragazzo arrestato

Aveva con sé oltre mezz'etto di fumo e tre grammi di cocaina. E per lui sono scattate le manette. Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dalla polizia a Quarto Oggiaro nel tardo pomeriggio di pasquetta, lunedì 18 aprile.

Il giovane - come riferito da via Fatebenefratelli - è stato fermato per un controllo da una volante di passaggio in via Pascarella. Durante gli accertamenti sono saltati fuori 51 grammi di hashish e altri 3 di cocaina, entrambe le sostanze si trovavano all'interno del marsupio del 16enne. Successivamente gli agenti hanno passato al setaccio la sua abitazione dove è stato trovato del materiale utile per il confezionamento delle dosi e per il 16enne sono scattate le manette.