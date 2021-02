Spaccia 'coca' in strada durante il coprifuoco: preso il pusher con il reddito di cittadinanza

In manette a Nova Milanese è finito un 30enne sorpreso di notte a spacciare in strada

Ufficialmente era disoccupato, tanto da essere tra i precettori del sussidio economico del reddito di cittadinanza. Ma un "lavoro", con un business anche ben avviato, in realtà lo aveva. E proprio con la "merce" l'altra sera, in strada, a Nova Milanese, durante un controllo lo hanno sorpreso i carabinieri della compagnia di Desio.

I militari della stazione di Nova Milanese hanno fermato un 30enne italiano per un controllo di notte, durante il coprifuoco. Addosso al ragazzo sono state trovate dosi di droga e per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il 30enne, pregiudicato, è stato sorpreso con alcuni grammi di cocaina e di hashish. I controlli dei carabinieri poi sono proseguiti a casa sua, dove è stata trovata altra droga e 210 euro in contanti, probabile guadagno dell'attività illecita.

Dalle verifiche effettuate è risultato che l'uomo percepisse anche il reddito di cittadinanza, beneficio subito revocato dall’Inps in seguito alla segnalazione dell'Arma. Ora si trova agli arresti domiciliari.