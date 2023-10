Lo spacciatore-atleta che si lancia nel Naviglio per scappare dalla locale

Una fuga rocambolesca per un uomo che, per fuggire ai controlli della polizia locale, si è lanciato nel Navigli. È accaduto a Buccinasco: lunedì 16 ottobre i ghisa hanno notato una Volkswagen Golf con a bordo due persone sospette. Il motivo della fuga era ciò che aveva addosso: quasi due etti di hashish che gli sono costati cari.

L’auto è stata fermata dagli agenti per un controllo. Quando si sono avvicinai al veicolo, però, il passeggero è uscito immediatamente scappando di corsa, fino a gettarsi nelle acque del Naviglio. L’uomo, un marocchino irregolare di 28 anni con molti precedenti, ha raggiunto a nuoto la riva opposta del canale e, uscito dall’acqua, si è nascosto nei rovi. Inseguito dai ghisa, il giovane ha scavalcato la recinzione della ferrovia adiacente scappando lungo i binari.

Quando gli agenti hanno raggiunto il malvivente questo ha iniziato a ribellarsi con calci e pugni. Addosso aveva i due etti di droga per cui è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, a cui aggiungere l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Convalidato l’arresto, il 28enne è stato portato a San Vittore per la custodia cautelare. Anche l’auto è stata controllata, grazia all’ausilio delle unità cinofile. Gli agenti sono a lavoro per accertare il ruolo del guidatore nella vicenda.