Vende eroina, 'coca' e hashish: arrestato

Aveva addosso tre diversi tipi di droga e la polizia lo ha scoperto, procedendo al suo arresto. L'accaduto poco prima delle 13 di sabato 3 dicembre in via Giusti, zona Sempione.

I poliziotti hanno fermato l'uomo, un 45enne italiano con precedenti, e l'hanno sottoposto a un controllo. Con sé aveva due dosi di eroina (per un totale di un grammo e mezzo), una di cocaina (0.38 grammi) e due di hashish (2.5), oltre a 800 euro in contanti.

In borsa, poi, il 45enne teneva altri 55 grammi di hashish; mentre 580 grammi della stessa sostanza, mille euro in contanti e due bilancini di precisione sono stati trovati nella sua abitazione. A quel punto per lui è scattato l'arresto per spaccio.