Lo spacciatore del quartiere di lusso: in casa quasi 800 grammi di coca

Un appartamento in una zona di lusso di Milano che nascondeva un ingente quantitativo di droga pronto per essere venduto. Gli agenti di polizia erano stati informati di un uomo di 34 anni, cittadino albanese regolare in Italia ma con precedenti, aveva nella sua casa di via Cenisio un’elevata quantità di stupefacenti. Venerdì, 19 gennaio, gli agenti si sono appostati sotto lo stabile e poco prima della mezzanotte hanno visto l’uomo uscire di casa. Lì è scattato il controllo.

All’interno dell’appartamento sono stati trovati 680 grammi di cocaina suddivisi in più di 250 dosi pronti per il mercato della droga, due bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto, altro materiale per il confezionamento e 8mila euro in contanti. La perquisizione si è spostata nel box. Qui sono stati sequestrati altri 40 grammi di cocaina e 150 euro.

Il 34enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio ed è stato condotto a San Vittore.