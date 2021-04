Il pusher con la katana nascosta sotto il letto di casa

In manette un 44enne, fermato dalla polizia in via Leoncavallo mentre spacciava cocaina

La droga in tasca, l'arma a casa. Un uomo di 44 anni, un cittadino marocchino irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato lunedì a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione abusiva di armi.

Per lui i guai sono iniziati in serata, quando ha incrociato una Volante in via Predabissi, tra Pasteur e Casoretto. Alla vista della macchina della polizia, il 44enne ha accelerato il passo e quando ha capito di essere finito nel mirino ha iniziato a correre, gettando un involucro di carta che aveva in tasca.

Gli agenti lo hanno così inseguito e sono riusciti a fermarlo all'angolo con via Leoncavallo, poco distante. Gli stessi agenti hanno percorso la strada a ritroso e hanno recuperato il fazzoletto, scoprendo che all'interno c'era due grammi di cocaina già divisi in quattro dosi.

A quel punto, i poliziotti si sono spostati a casa del 44enne - che vive in zona Cimiano - alla ricerca di alta droga. L'appartamento in realtà è risultato "pulito", ma da sotto il letto è spuntata una katana, una spada giapponese che l'uomo aveva deciso di nascondere in casa.