Lo spacciatore braccato dagli agenti: addosso droga e soldi

Arrestato per spaccio di stupefacenti un uomo che nel tardo pomeriggio di venerdì ha tentato di fuggire al controllo degli agenti di polizia. L’egiziano, un irregolare di 23 anni, si trovava in via Padova quando è stato fermato: addosso aveva soldi e droga.

Più di 60 grammi di hashish e 380 euro in contanti. Questo il bottino trovato addosso all’uomo, classe 2000, durante un controllo. Alla vista della polizia il giovane ha tentato invano la fuga, braccato dagli agenti.

Qualche ora dopo, poco prima la mezzanotte, un secondo spacciatore è stato arrestato. Gli agenti del commissariato di Bonola hanno fermato un giovane, anch’esso egiziano di 23 anni e irregolare sul territorio italiano, in via Maratta, a pochi minuti dalla Fiera. L’uomo è stato trovato con quasi 4 grammi di cocaina e 120 euro in contanti.