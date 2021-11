Sorpreso a spacciare: arrestato in Stazione Centrale a Milano

Colto sul fatto a spacciare droga dalla polizia a spacciare e arrestato. È successo a un 27enne in zona stazione Centrale a Milano.

Il giovane, un cittadino della Tunisia pluripregiudicato, irregolare in Italia, è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. I poliziotti, durante un servizio antispaccio, lo hanno sorpreso in via Settembrini proprio mentre stava vendendo della cocaina a un cipriota.

Entrambi gli stranieri sono stati bloccati. Il cliente, poi, è stato sanzionato amministrativamente per l'uso personale di stupefacente; mentre lo spacciatore è stato arrestato perché trovato in possesso oltre due grammi di 'coca' e 130 euro in contanti.