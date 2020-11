Milano, trasformano la loro casa a Trezzo in un mini market della droga: coppia in manette

Coppia nella vita, coppia nel lavoro. Peccato che la loro occupazione non fosse del tutto legale. Per questa ragione sono stati arrestati dai carabinieri dopo un'indagine che ha permesso ai militari di accertare che nell'abitazione condivisa dai due, a Trezzo sull'Adda (Milano), spacciavano ogni tipo di droga.

Nella serata di giovedì gli uomini della locale Stazione hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Milano, su richiesta della Procura meneghina, nei confronti della coppia. Lui 48enne marocchino, lei 30enne rumena, indagati per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Le indagini, condotte dalla Stazione di Trezzo, in collaborazione con la Compagnia di Cassano d’Adda, sono iniziate nel gennaio 2020. Osservando un insolito movimento di persone che, specie nelle ore serali, raggiungevano l'abitazione della coppia, per poi allontanarsi dopo pochi minuti. Il 'mercato' era favorito dal contesto. La casa si trova in una corte antica, con accesso pedonale, facilmente controllabile dai due spacciatori.

Per tale motivo, i carabinieri hanno condotto prolungati servizi di osservazione in modalità non agevoli, riuscendo a registrare un notevole traffico di acquirenti provenienti dalla comunità di Trezzo sull’Adda e dai comuni limitrofi che acquistavano lo stupefacente dalla coppia.

Al termine delle indagini, concluse nel luglio scorso e condotte mediante attività di tipo tradizionale, sono stati ricostruiti 14 episodi di spaccio di stupefacenti, per lo più di cocaina, oltre a cessioni di hashish e marijuana. Il provvedimento cautelare è scattato anche in ragione della serialità delle attività illecite e dei numerosi precedenti specifici a carico dell'uomo.

L'arresto dei pusher a Trezzo sull'Adda

Nella serata di giovedì, dopo aver localizzato la coppia, i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare in una seconda abitazione nella disponibilità del 48enne, rinvenendo all'interno di un contenitore per i rifiuti 50 grammi di cocaina, un panetto da 100 grammi di hashish, 4.000 euro circa in contanti e materiale per il confezionamento. I due arrestati sono stati portati a San Vittore.