I due pusher con cassiere e autista

Un primo pusher vendeva solo hashish, il secondo eroina e cocaina e il complice lavorava come autista e cassiere. Tutti e tre, due italiani e uno straniero, sono finiti in manette quando nei giorni scorsi i poliziotti li hanno arrestati vicino alla stazione di Pioltello per spaccio.

Gli agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti nell'ambito di un'indagine nata dopo che erano state segnalate alcune biciclette posteggiate lungo la linea ferroviaria che corre vicino alla stazione. Nei pressi dei binari e in una vicina piazzola di sosta sulla provinciale, gli agenti hanno constatato come vi fossero molti tossicodipendenti.

Proprio nella piazzola, poi, i poliziotti hanno visto gli spacciatori cedere droga ad alcune persone di passaggio. In particolare uno degli italiani vendeva hashish, un marocchino riforniva i clienti di 'coca' ed eroina; mentre l'altro italiano accompagnava i primi due sul posto in auto e a fine giornata ritirava i guadagni.

Appena si sono accorti degli agenti, i tre sono scappati. Ne è partito un inseguimento nei campi adiacenti, finito con una violenta colluttazione al termine della quale la Polfer è riuscita ad arrestare i pusher, di età compresa tra i 23 e i 49 anni. Addosso ai tre sono stati trovati 35 grammi di eroina, 51 grammi di cocaina e 119 grammi di hashish, oltre al materiale per il confezionamento e a un bilancino. 1.250 euro in contanti, presumibilmente frutto dell'attività illecita, sono stati trovati in auto e a casa degli arrestati. Oltre all'accusa di spaccio, i tre rispondono di resistenza a pubblico ufficiale.