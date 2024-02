Gli spacciatori che fermano i passanti per offrire la cocaina

Spaccio di droga attorno alla Stazione Centrale di Milano. Un fenomeno tristemente noto che periodicamente la cronaca degli arresti da parte delle forze dell'ordine conferma. Giovedì è stato il turno di due nordafricani arrestati dalla polizia ferroviaria.

A dare la notizia è la questura con una nota. In manette sono finiti un marocchino di 38 anni e un egiziano di 21 anni, pluripregiudicati, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della polizia ferroviaria, in servizio presso la stazione Centrale, li notano mentre fermano alcuni passanti in Piazza Duca D'Aosta. In particolare, uno dei passanti, che dopo aver scambiato con loro brevi frasi, li ha seguiti nella vicina via Scarlatti, nei pressi di un bar.

I poliziotti hanno visto uno dei due uomini entrare all'interno del bar e, poco dopo, uscirne con un involucro in mano, che è stato ceduto al ragazzo in cambio di denaro.

Gli agenti hanno quindi fermato l'acquirente e il 38enne con il 21enne, ai quali hanno sequestrato la sostanza stupefacente, meno di un grammo di cocaina, e 22 euro. I due sono stati arrestati e accompagnati presso le camere di sicurezza a disposizione dell'autorità giudiziaria.