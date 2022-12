Spaccio di droga, pusher riconosciuti per strada dai poliziotti

I poliziotti del commissariato Mecenate lo hanno visto e riconosciuto come una "vecchia conoscenza", così gli si sono avvicinati, ma lui è scappato. Segno che aveva qualcosa da nascondere. Ed infatti aveva droga con sé, per cui è stato arrestato. E' successo alle nove di giovedì mattina in via Toffetti, periferia est della città. L'uomo perquisito è un senegalese di 33 anni. Nelle tasche gli sono stati trovati poco più di 5 grammi di cocaina già divisi in 12 dosi e 4 grammi di hashish. Affronterà il processo per direttissima.

Stessa sorte per un 18enne italiano, sorpreso in via Satta (a Vialba) dai poliziotti del commissariato Quarto Oggiaro. Molto simile la dinamica. Gli agenti lo hanno riconosciuto in strada e lo hanno fermato dopo una breve fuga. Il 18enne aveva con sé 34 grammi di cocaina e 745 euro, mentre in casa gli agenti hanno sequestrato strumenti per confezionare le dosi. Processo per direttissima anche per lui.