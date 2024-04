Panetti di droga nascosti nella soppressata calabrese: due arresti a Milano

Coprivano i panetti di droga con la soppressata calabrese per camuffarne il contenuto. Sono stati arrestati a Milano due uomini cittadini albanesi di 36 e 46 anni con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I due sono stati fermati nella giornata di mercoledì 24 aprile.

Gli agenti di polizia tenevano sotto controllo il duo di malviventi da un po', noti per detenzione di droga in casa. Martedì, il giorno prima dell'arresto, i poliziotti hanno notato gli spacciatori salire a bordo di un'auto, per cui c'era una denuncia per appropriazione indebita, recandosi in diversi negozi in zona Garibaldi-Venezia e poi fare ritorno a casa.

Il giorno dopo, gli agenti in via Schiapparelli hanno visto il 36enne prendere la macchina per raggiungere un box in via Benefattori dell'Ospedale. L'uomo, alla vista dei poliziotti, ha tentato di chiudere frettolosamente la saracinesca, ma senza successo. Dentro al garage gli agenti hanno trovato delle confezioni sottovuoto di eroina che pesavano in totale 5,2 kg. Alcuni panetti erano stati coperti di soppressata calabrese.

La perquisizione si è spostata nell'appartamento. Dentro sono stati trovati 65mila euro in una busta posizionata sul letto. In un giubbino appeso nell'armadio c'erano altri 300 euro e nel comodino 4mila. Accanto al letto tutto il necessario per il traffico: una macchina professionale conta banconote, una macchina per il sottovuoto e il materiale per il confezionamento della droga.