Lo spacciatore che tentava di disfarsi dello zaino pieno di droga

Cercava di nascondere lo zaino dagli occhi della polizia: dentro la droga pronta per essere venduta. È quanto trovato dagli agenti nella mattina di ieri, 8 dicembre, in via Gallarate a Milano. Intorno alle 9.30, infatti, la polizia ha notato un uomo che con fare sospetto cercava di disfarsi dello zaino. Fermato, un marocchino di 46 anni, nascondeva nella borsa 200 grammi di cocaina e 130 grammi di hashish.

Nella serata del giorno dell’Immacolata, un secondo marocchino di 54 anni è stato fermato in via Vittorini nei pressi del Parco Ponte Lambro, poco prima delle 20. Dalla perquisizione è emerso che portava con sé 8 grammi di eroina e quasi 4 grammi cocaina. Inoltre, aveva anche 80 euro in contanti.

Entrambi gli spacciatori sono stati arrestati dagli agenti di polizia.