Gli spacciatori che usavano la posta per spedire la droga: arrestati in quattro

Si facevano recapitare la droga tramite posta dalla Spagna per poi rivenderla a Milano. Arrestati quattro uomini, tra Settimo Milanese e Cornaredo, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Uno di loro è indagato anche per tentata estorsione. I carabinieri di Rho hanno perquisito le abitazione dei quattro e quella di un quinto uomo indagato in stato di libertà.

Le indagini sono iniziate lo scorso giugno quando era stato sequestrato un pacco che arrivava dalla Spagna e che conteneva 4 kg di hashish. Gli imputati avevano progettato un sistema collaudato di invio e ricezione di droga, tanto che i militari hanno scoperto altri tre pacchi da 4,5 kg ognuno ordinati o ricevuti dal gruppo solo nella prima metà di giugno.

Del gruppo, tutti di età compresa tra i 33 e i 67 anni, un’uomo è indagato per estorsione avendo tentato di recuperare 30mila euro da uno dei “colleghi” attraverso minacce di morte. Due uomini sono stati condotti a San Vittore, gli altri due sono agli arresti domiciliari. Arrestato in flagranza anche un quinto soggetto che aveva addosso circa 80 grammi tra hashish e marijuana divisi già in dosi.