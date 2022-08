Sorpresi con la droga davanti alla roulotte in cui vivono

Alla vista della polizia hanno cercato di disfarsi di un piccolo sacchetto di cellophane, ma gli agenti li hanno notati e hanno deciso di controllarli. Due ragazzi di 26 e 19 anni, cittadini italiani, con precedenti per droga, sono stati così arrestati a Milano, nel Quartiere degli Olmi e precisamente in via degli Ulivi, alle quattro e mezza di giovedì pomeriggio.

Nel sacchetto di cui hanno cercato di liberarsi c'erano sette grammi di cocaina, 60 di hashish e 145 euro in contanti. I poliziotti hanno deciso di perquisire anche la roulotte in cui vivono con i genitori, parcheggiata per strada, trovando altri 12 grammi di hashish, denaro contante, materiale per il confezionamento delle dosi e altri oggetti che indicano chiaramente l'attività di spaccio dei due ragazzi. I poliziotti li hanno arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio.