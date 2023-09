Tiene le armi in cantina (e la coca in casa): arrestato

In casa aveva la droga, in cantina le armi: un fucile, una "penna pistola" e una pistola. Per lui e per il suo vicino sono scattate le manette, arrestati dagli agenti del commissariato di Sesto. È successo a Sesto San Giovanni nel pomeriggio di giovedì 14 settembre, nei guai due italiani di 55 e 30 anni.

Il blitz è nato durante un servizio di routine contro lo spaccio. I detective sono arrivati in via Fiume dove hanno notato uno strano viavai da un palazzo. Dopo aver notato diverse persone salire nell’appartamento del trentenne, persona sottoposta alla misura cautelare dell’affidamento in prova ai servizi sociali, e uscirne poco dopo, i poliziotti hanno fatto scattare gli accertamenti. Appena uscito un ragazzo con poco meno di 3 grammi di coca, gli agenti hanno perquisito l’abitazione trovando 108 grammi di "bianca", materiale per il confezionamento e quasi 6mila euro in contanti.

Non solo. Il blitz ha coinvolto anche l'appartamento del vicino, un italiano di 55 anni. Vedendo la polizia l'uomo ha ammesso di avere in casa della droga e nel suo appartamenti sono stati trovati e sequestrati 10 sacchetti sottovuoto sigillati e una busta per un totale di quasi un chilo e due etti di cocaina. Inoltre è stato trovato materiale per il confezionamento delle sostanze e una polo in dotazione alla Polizia, indumento per il quale "sono in corso accertamenti", precisano dalla polizia. Nel corso della perquisizione della sua cantina, infine, sono state trovate delle armi all’interno di un sacco nero per la spazzatura. Più nel dettaglio è stata trovata e sequestrata una pistola semi-automatica Browning calibro 6.35, un fucile a monocanna con matricola abrasa e canna e calcio modificati per rendere l’arma meglio occultabile e maneggevole, una penna pistola, diverse munizioni.

Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; il 55enne, inoltre, è stato accusato di detenzione di arma da guerra, arma comune da sparo e arma clandestina con relativo munizionamento.