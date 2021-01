Milano, pusher tradito dal coprifuoco per il covid: fermato all'1 di notte e arrestato

In manette un 29enne, fermato dalla polizia in corso 22 marzo all'una della notte

Troppo vuota e silenziosa la città perché non desse nell'occhio. E infatti l'attenzione della Volante è finita proprio su di lui. Un uomo di 29 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in strada "al lavoro".

I poliziotti, impegnati nelle normali attività di controllo, lo hanno fermato poco dopo l'una all'angolo tra corso 22 marzo e viale Mugello. La sua presenza chiaramente non è sfuggita agli agenti, che lo hanno bloccato anche per chiedergli il motivo per cui fosse ancora in giro nonostante alle 22 - tre ore prima - fosse scattato il coprifuoco previsto dalle norme anti coronavirus.

A quel punto, dopo averlo identificato e aver verificato i suoi vecchi guai con la giustizia, i poliziotti hanno deciso di perquisirlo: addosso gli hanno trovato 54 grammi di hashish, un bilancino di precisione e tutto il materiale per confezionare le dosi. Per il 29enne sono quindi scattate le manette.