I tre ragazzi che spacciano davanti ai poliziotti in Stazione Centrale

Spaccio di droga interrotto dagli agenti della polizia Ferroviaria di Milano. Nella giornata di domenica, transitando in piazza IV Novembre, i poliziotti hanno notato tre ragazzi diretti verso un bar, nelle immediate vicinanze della stazione di Milano Centrale.

Il trio, dopo un rapido cenno d'intesa, si è diviso. Si sono posizionati in tre diversi punti della piazza. Due giovani si sono posizionati nei pressi di un hotel, prestando attenzione all'arrivo delle forze dell'ordine. Il terzo ha estratto dal giubbotto un involucro di cellophane per poi nasconderlo in due fioriere vicine al bar.

I poliziotti, trattandosi di un'evidente attività di spaccio, hanno bloccato e arrestato il ragazzo, un 20enne italiano. Ha precedenti per i reati contro il patrimonio e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'involucro avvolgeva oltre due etti di hashish. Gli altri due ragazzi sono stati scoperti in via Lazzaretto all'interno di un'autovettura dove è stato trovato e sequestrato circa un etto di hashish.

Dopo le perquisizioni domiciliari all'interno delle abitazioni dei tre, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori due etti di hashish, un bilancino di precisione

e materiale per il confezionamento della droga. Gli altri due uomini, anch'essi italiani, sono stati solo denunciati.