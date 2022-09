Lo spacciatore che si dimentica di restituire l'auto a noleggio e ci lascia dentro la cocaina

A tradirlo è stato il gps. E la memoria. E così un 19enne di origine marocchina giovedì pomeriggio a Seregno è finito in manette dopo essere stato sorpreso dai carabinieri a bordo di un'auto presa a noleggio oltre un mese fa - e mai restituita - con 2.400 euro e 15 dosi di cocaina al seguito. Il 19enne ora dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

A quell'auto - una Mercedese classe A 180 - i carabinieri della compagnia di Seregno sono arrivati grazie alla segnalazione del gps montato sul veicolo dopo che il titolare della società di noleggio aveva sporto denuncia per il mancato rientro della vettura. La Mercedes risultava affittata il 27 agosto scorso in un rent a car, nelle adiacenze della stazione centrale a Milano. Trascorsi i tre giorni del contratto di noleggio però, nessuno si era ripresentato per la restituzione dell’auto. Dopo un mese di solleciti, il responsabile del parco auto della società di noleggio, una s.r.l. con sede a Napoli, ha sporto denuncia ai carabinieri del capoluogo partenopeo.

E in via Aurelio Saffi, a Seregno, dove il geolocalizzatore segnalava la presenza del mezzo, sono arrivati i carabinieri. La Mercedes era parcheggiata e a bordo c'erano due uomini di origine marocchina di 19 e 25 anni. Le chiavi erano nella tasca del primo che aveva anche con sé 2.400 euro in contanti, sei telefoni cellulare e 15 dosi di cocaina insieme a materiale per il taglio e il confezionamento della droga. Per il ragazzo è scattato l'arresto: il 19enne inizialmente ha negato il possesso del veicolo per poi ammettere che sarebbe stato noleggiato da un suo amico – verosimilmente un prestanome – che avrebbe “dimenticato” di restituirla.