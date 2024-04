La guerra tra bande rivali per lo spaccio: aggressioni e un tentato omicidio

Sono 45 in sei mesi le persone arrestate dai carabinieri di San Giuliano Milanese. Lo si apprende da una nota del comando provinciale di Milano che riassume l'attività di quella tenenza nell'ultimo semestre. 144 le persone denunciate, 680 i veicoli e 2.220 le persone controllate. Gli interventi sono stati soprattutto in materia di repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle aree centrali della città di San Giuliano Milanese. 30 i denunciati e 17 gli arrestati (in flagranza) per spaccio. Prevalentemente si tratta di egiziani e marocchini irregolari in Italia.

Complessivamente sono stati sequestrati 285 grammi di cocaina e 571 di hashish, oltre a 4.200 euro di denaro contante. Cinque marocchini sono stati arrestati su disposizione del gip di Lodi per tentato omicidio, porto abusivo di armi e traffico di sostanze stupefacenti a San Giuliano tra settembre e dicembre del 2023. Durante questa indagine, sono stati accertati continui conflitti tra gruppi contrapposti per la spartizione del mercato illecito, talvolta con gravi episodi violenti come un tentato omicidio e le lesioni personali aggravate. Il 4 dicembre, per esempio, è stato arrestato un marocchino in possesso di un revolver di grosso calibro.