Sorpresi a spacciare in un boschetto vicino alla stazione ferroviaria

Sono stati sorpresi in un'area boschiva vicina alla ferrovia. E sono stati arrestati. I protagonisti sono due giovani di 23 e 26 anni, che la polizia ferroviaria ha colto sul fatto mentre spacciavano droga. È successo a Pozzuolo Martesana, non lontano dalla stazione, mercoledì 12 aprile. Gli agenti hanno deciso di intervenire dopo aver notato un via vai insolito di persone da e per l'area boschiva.

Seminascosti, i due giovani stavano cedendo dosi di droga. Hanno cercato di opporre resistenza ma sono stati bloccati e perquisiti. Avevano 40 grammi di cocaina, 38 di eroina, 62 di hashish e mille euro in contanti. E poi un telefono (usato per mettersi in contatto coi clienti) e un bilancino di precisione per le dosi. Arrestati, sono stati portati nelle camere di sicurezza della questura di Milano in attesa di udienza per direttissima. Entrambi sono pluripregiudicati.