Il "drive in" della droga a Milano: "traffico" fuori da un box per comprare la cocaina

Troppi clienti per passare inosservato. Un ragazzo di 22 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato nei giorni scorsi a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a vendere droga in un box della Barona.

A incastrarlo sono stati gli agenti della polizia locale, allertati da alcuni residenti "incuriositi" dal continuo viavai di macchine dai garage di un palazzo di via Tobagi. Già dai primi accertamenti, i ghisa hanno potuto notare che i veicoli non appartenevano a nessuno che vive in quel condominio, un dettaglio che ha subito confermato i primi sospetti.

È stato così organizzato un servizio, con un agente che si è nascosto nella zona dei box e due pattuglie rimaste all'esterno per monitorare i clienti in arrivo. A quel punto il 22enne è stato fermato, mentre si trovava a bordo della sua macchina, ed è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina e 14 grammi di hashish, oltre che di un cellulare. Nel garage sono invece stati scoperti e sequestrati altri 20 grammi di "coca", 36 grammi di "fumo" e un bilancino di precisione.