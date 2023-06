Scappa dall'auto durante un controllo, aveva droga e 1.100 euro in contanti

Ha tentato di scappare dall'auto mentre veniva controllato, insieme ad altri due, dai poliziotti, perché aveva con sé droga e molti contanti. Ma è stato catturato. È successo alle undici di sabato mattina in via Mazzucchelli a Milano, in zona Bruzzano (vicino alla ferrovia). Protagonista un italiano di 25 anni, a bordo di un'auto (nei sedili posteriori) insieme a due suoi conoscenti, risultati completamente estranei.

Il 25enne, durante il controllo in strada alla vettura, ha improvvisamente aperto la portiera ed è uscito correndo. Mentre fuggiva, inseguito da un agente, ha gettato una pochette tra i cespugli, che conteneva circa 100 grammi di cocaina e bustine per il confezionamento delle dosi. Una volta raggiunto e bloccato, è stato perquisito: con sé aveva 1.100 euro in contanti, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Il 25enne è stato arrestato per spaccio di droga.