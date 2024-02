Scappa durante un controllo, aveva 5 dosi di cocaina

Prima si è rifiutato di fornire i documenti durante un normale controllo della polizia locale, poi è scappato a piedi, cercando di nascondersi in un'area condominiale nel centro di Corsico. Alla fine è risultato in possesso di 5 dosi di cocaina ed è stato denunciato per spaccio.

È successo nel pomeriggio di sabato 24 febbraio. Gli agenti hanno notato l'uomo, un 34enne senza fissa dimora, aggirarsi a piedi con fare sospetto nella zona di confine tra Buccinasco e Corsico, così lo hanno fermato e gli hanno chiesto di esibire un documento. L'uomo, però, è scappato di corsa, verso il centro di Corsico, dove ha tentato di nascondersi in un cortile. Ma gli agenti lo hanno individuato e portato al comando.

Qui lo hanno perquisito trovando le 5 dosi di cocaina, oltre a banconote di vario taglio. A questo punto lo hanno identificato e fotosegnalato, per poi denunciarlo per spaccio di sostanze stupefacenti. "L’attento controllo del territorio della polizia locale di Buccinasco - dichiara il sindaco Rino Pruiti - ancora una volta ha portato alla denuncia di uno spacciatore. Ringrazio gli agenti per la professionalità che ha consentito loro di fermare il trentaquattrenne, nonostante la fuga fuori dei confini comunali".