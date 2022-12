Lo spacciatore che vendeva anche il liquido alla marijuana per la sigaretta elettronica

Droga tradizionale. E droga da "svapare". Un uomo di 33 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato giovedì pomeriggio dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che in casa sua sono stati scoperti quattro chili tra hashish e marijuana e 61 boccette piene di liquido al Thc, il principio attivo della cannabis, per le sigarette elettroniche.

A incastrarlo sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato Lambrate, che durante alcuni approfondimenti e accertamenti nel quartiere sono risaliti al 33enne, sospettato di essere uno spacciatore. Dopo aver individuato la sua abitazione, un appartamento a Buccinasco, i poliziotti si sono appostati sotto casa sua e verso le 18, quando lui è tornato in moto, lo hanno fermato.

Dalla casa e dal box sono saltati fuori 3,2 chili di hashish, uno di marijuana e le boccette di liquido al Thc. Al 33enne sono stati anche sequestrati 10.700 euro in contanti. Per lui sono quindi scattate le manette, com'era successo già a giugno del 2020 per lo stesso motivo.