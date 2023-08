Il ragazzo con 30 grammi di droga controllato dopo essere sceso dal bus

Un giovane è stato arrestato per spaccio di droga a Milano, nella periferia sud-est della città, dopo essere stato sorpreso dalla polizia in strada. Il ragazzo, alle sette e mezza di venerdì sera, era appena sceso da un autobus insieme a un complice, in via Polesine: i due si sono avvicinati a un uomo che stava aspettando l'autobus alla fermata.

In quel momento stava transitando una volante di polizia del commissariato Mecenate, impegnata nel controllo ordinario. Gli agenti hanno visto la scena e hanno deciso di fermarsi a controllare i due giovani. Uno, però, è scappato, mentre l'altro è stato bloccato. Aveva con sé una trentina di grammi di hashish e mezzo grammo di cocaina. Accompagnato in questura, è stato identificato: si tratta di un marocchino di 22 anni, irregolare in Italia e con alcuni precedenti. È stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.