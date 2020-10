Espulso 2 anni fa, trovato a sotterrare la droga nei campi milanesi: pusher arrestato

Teoricamente, sulla carta, poteva tornare in Italia a dicembre del 2023. Ma martedì pomeriggio, molto prima del termine, era al "lavoro", ancora in Italia. Un ragazzo di 26 anni, un giovane marocchino con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I guai per lui sono iniziati nel pomeriggio, quando i militari lo hanno visto insieme a un complice in un'area agricola accanto alla provinciale 525 tra i territori di Inzago e Masate. Dopo aver accertato che i due stavano cercando di sotterrare qualcosa, i carabinieri li hanno aggirati attraverso una stradina laterale e li hanno colti di sorpresa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla vista delle divise, il 26enne e il complice si sono dati alla fuga, ma il giovane è stato bloccato dopo una corsa di poche centinaia di metri. In un borsello che aveva con sé, il ragazzo nascondeva 113 grammi di eroina suddivisa in 7 involucri, 18 grammi di cocaina e tutto il materiale per confezionare le dosi. Una volta identificato, i carabinieri hanno scoperto che il pusher era stato espulso dall'Italia a dicembre del 2018 su ordine del prefetto di Milano con divieto di reingresso per 5 anni. Un divieto che, evidentemente, non aveva rispettato.