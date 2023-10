Ai domiciliari, spacciava cocaina dalla porta di casa

Tre giorni di controlli a tappeto a Rozzano, con più di 50 carabinieri coinvolti insieme ai cani del nucleo cinofili. In tutto sono state controllate quasi 200 persone e più di 80 auto, oltre a vari esercizi commerciali e 6 perquisizioni a domicilio.

Tra i risultati più rilevanti, l'arresto in flagranza per spaccio di droga di un 47enne italiano, con precedenti: mentre era agli arresti domiciliari è stato sorpreso a cedere cocaina dalla porta di casa. La successiva perquisizione ha permesso di trovare (e sequestrare) 40 grammi di cocaina, telefoni e contante per 2.300 euro. I carabinieri hanno denunciato per favoreggiamento la sua compagna, nonché convivente, che stava tentanto di nascondere altre dosi di cocaina e 2 bilancini di precisione.

Durante i controlli è stato denunciato (sempre per spaccio di droga) un 45enne italiano, anche lui ai domiciliari, perché aveva in casa 2 grammi di marijuana, 10 di hashish e 2mila euro in contanti. Gli sono stati trovati anche appunti contabili riferiti allo spaccio di droga. Infine, sono state denunciate altre due persone: un uomo ucraino (per guida in stato d'ebbrezza) e una donna marocchina (per furto in un negozio).