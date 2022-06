"Ho fumato una canna": ma l'odore di droga lo incastra

Ha cercato di giustificare quell'odore con la più classica delle scuse. Ma non è bastato per evitargli le manette. Un uomo di 37 anni, un cittadino italiano con precedenti per droga, è stato arrestato giovedì mattina a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di mezzo etto di hashish.

I guai per lui sono iniziati verso le 8.30, quando polizia locale e polizia si sono presentati in un condominio di via Pianell, a Niguarda, per effettuare dei controlli sulla locazione di alcuni appartamenti. Entrati in un'abitazione al piano interrato, gli agenti hanno trovato cinque persone con un cane di grossa taglia e hanno subito notato un forte odore di hashish.

Il 37enne ha detto di aver da poco fumato "una canna", ma ghisa e poliziotti - anche in virtù dei suoi precedenti - hanno deciso di controllare a fondo la casa. Dal comodino della camera da letto sono così saltati fuori i 50 grammi di "fumo", un bilancino di precisione e tutto il necessario per confezionare le dosi, oltre a denaro in contanti. A quel punto per lui sono scattate le manette. Due suoi ospiti sono invece stati sanzionati e segnalati come consumatori perché la polizia ha accertato che erano lì per acquistare la droga.