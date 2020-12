Spaccia nelle Case Bianche di Fulvio Testi ma la polizia lo vede dallo spioncino: arrestato

Era uno spacciatore di riferimento nella zona, tanto che i suoi clienti gli mandavano un semplice messaggio con su scritto 'ciao' e quando lui rispondeva sapevano che la droga era disponibile. Ma la polizia ha scoperto tutto e dopo aver assistito a uno scambio di stupefacenti attraverso lo spioncino di una porta ha arrestato l'uomo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le immagini dell'operazione della polizia di Stato

Tutto è iniziato perché gli agenti del commissariato Greco-Turro hanno notato che negli stabili di viale Fulvio Testi noti come 'Case Bianche' c'era un continuo viavai di persone che sostavano pochi minuti vicino a un palazzo per poi andarsene. Subito dopo i poliziotti hanno fermato quattro assuntori, trovandoli in possesso, in totale, di 6 dosi di stupefacente, 5 di cocaina e una di hashish.

A quel punto gli agenti hanno raggiunto un locale adiacente al luogo dove i clienti incontravano chi gli riforniva la droga e attraverso uno spioncino collocato sulla porta del vano, scelto dai poliziotti come punto d'osservazione, hanno assistito all'ennesimo scambio. Sono così subito intervenuti bloccando sia il pusher sia l'uomo che gli aveva appena comprato una dose di 'coca' e una di hashish.

Perquisendo l'appartamento dello spacciatore, un uomo di 45 anni, sono poi stati rinvenuti, e sequestrati, 13 involucri di cocaina. Dopo questo ritrovamento per il pusher sono scattate le manette.