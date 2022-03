Spaccio in Stazione Centrale, arrestato un 22enne

Un gambiano di 22 anni è stato arrestato dalla Polfer in Stazione Centrale a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel pomeriggio di martedì 8 marzo.

Tutto è iniziato quando gli agenti hanno notato alcuni ragazzi davanti alla galleria delle carrozze e hanno fatto scattare un controllo. Il 22enne, come riportato in una nota di via Fatebenefratelli, si è "mostrato poco collaborativo tentando di eludere gli accertamenti".

Il 22enne è stato accompagnato negli uffici della Polfer dove è scattata la perquisizione al termine della quale sono saltati fuori 15 grammi di hashish e banconote per 150 euro, contanti che secondo i poliziotti sarebbero frutto dell'attività illecita. Soldi e hashish sono stati sequestrati mentre per il 22enne sono scattate le manette.