Fratelli spacciatori, droga e 31mila euro nascosti in casa dentro la lavatrice

I due fratelli, entrambi pregiudicati per droga, avevano nascosto la sostanza stupefacente in un sacchetto di plastica dentro la lavatrice, in mezzo ai panni sporchi. I carabinieri sono arrivati a loro fermandone uno a Paderno Dugnano per un normale controllo stradale: ad una veloce perquisizione dell'auto è spuntato un calzino, nascosto dietro il sedile del guidatore, con 700 euro e 7 grammi di cocaina. Altre dosi della stessa sostanza erano nascoste in un vano vicino al cambio.

I militari hanno quindi approfondito la ricerca di droga nell'abitazione che l'uomo (un 34enne) condivide col fratello, di un anno più grande, a Cesate. Dapprima i carabinieri hanno trovato del denaro in un armadio della stanza da letto, poi il sacchetto nascosto nella lavatrice: dentro c'erano 31mila euro, 500 grammi di hashish e 6 grammi di marijuana. Entrambi sono stati arrestati.