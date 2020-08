Arrestato lo spacciatore del cimitero: "erba" e "fumo" in vendita fuori dal campo santo

Non si è accorto che i militari lo stavano tenendo d'occhio. Ed è finito in manette. Un ragazzo di 26 anni, un cittadino italiano disoccupato e con precedenti, è stato arrestato lunedì mattina dai carabinieri a Cuggiono con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato sorpreso e bloccato mentre vendeva 5 grammi di hashish a un cliente - poi segnalato alla prefettura - davanti al cimitero della cittadina del Milanese. Fermato e perquisito, il pusher è stato trovato in possesso di altri 20 grammi di "fumo" e 10 di marijuana oltre a 90 euro in contanti, che avrebbe guadagnato proprio "lavorando".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A quel punto i carabinieri si sono spostati a casa sua, in paese, dove hanno messo le mani su altri 450 grammi di hashish e 183 grammi di "erba", già pronti per essere trasformati in dosi e venduti. Il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma e sarà processato per direttissima.