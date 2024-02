Trovato in hotel con cocaina, ossicodone e benzodiazepine

Si trovava in un albergo di viale Murillo a Milano (zona Fiera), ma è stato sorpreso attraverso l'alert che arriva alle forze dell'ordine sulle persone alloggiate nelle strutture ricettive. Alle nove e un quarto di sabato sera, i poliziotti del commissariato Sempione si sono recati nell'hotel e lo hanno perquisito.

L'uomo, un egiziano di 38 anni con precedenti e regolare in Italia, aveva 3 dosi di cocaina, una confezione di ossicodone e un flacone di benzodiazepine, entrambi senza la rispettiva ricetta medica, e la somma in contanti di 5.585 euro. È stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.