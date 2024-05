L'uomo con l'auto "imbottita" di cocaina e le consegne in giro per Milano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'auto per muoversi per la città. L'auto, la stessa, per nascondere le dosi. Un uomo di 58 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a vendere cocaina in giro per la città.

Gli agenti della VI sezione hanno iniziato a seguirlo in viale Campania, dove hanno visto il 58enne fermo a bordo della sua Citroen Picasso come se aspettasse qualcuno, che puntualmente è arrivato poco dopo. Terminato il primo appuntamento, il conducente della macchina si è spostato in via Deledda, dove la scena si è ripetuta praticamente identica.

Dopo aver accertato che il cliente aveva appena acquistato 0,50 grammi di cocaina, i poliziotti hanno raggiunto il sospettato in via Pierluigi da Palestrina e lo hanno fermato. Gli investigatori hanno subito notato che uno degli altoparlanti del veicolo era "staccato" e hanno così deciso di approfondire. Proprio dal vano per la cassa è saltata fuori la sorpresa: 48 grammi di cocaina divisi in dosi da 1 grammo ciascuno. Per l'uomo sono quindi scattate le manette.