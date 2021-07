Faceva la consegna di cocaina in auto, ma i poliziotti lo stavano seguendo

Risale invece al pomeriggio di mercoledì 30 giugno un arresto per droga in via Biondi, zona corso Sempione. Protagonista un uomo italiano di 47 anni a cui gli agenti della mobile erano risaliti come probabile spacciatore di cocaina. Seguendolo, lo hanno visto raggiungere in auto via Biondi e attendere che salisse a bordo un uomo. I due hanno percorso pochi metri, dopodiché il secondo è ridisceso e si è avviato verso uno stabile lungo la strada.

Precedenti per omicidio

I poliziotti lo hanno controllato: aveva appena acquistato due bustine di cocaina dall'uomo alla guida. Così un secondo equipaggio ha bloccato l'auto e controllato il conducente, risultato con precedenti per omicidio. Nel cassetto portaoggetti aveva altre diciassette bustine con un totale di più di undici grammi di cocaina, oltre a 470 euro nel portafogli. Nella sua abitazione gli agenti hanno trovato altri sessanta grammi di cocaina e quasi 12 mila euro in contanti.