Il ragazzo fermato con 300 grammi di droga nelle mutande

Si aggirava nei pressi di una discoteca, in via Toffetti (zona Rogoredo), con un fare sospetto, intorno alle tre di sabato notte. I carabinieri lo hanno notato mentre camminava lungo la via, in direzione di piazza Mistral, con un'andatura decisamente sostenuta mentre parlava nervosamente al telefono. Lo hanno fermato per controllarlo e lui si è mostrato via via sempre più nervoso e agitato, riferendo di non avere con sé un documento d'identità.

I militari lo hanno perquisito e gli hanno trovato 111 grammi di cocaina e 200 di Mdma nascosti negli slip. La droga è stata sequestrata mentre l'uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza alla caserma Montebello, in attesa del giudizio per direttissima. Si tratta di un ragazzo italiano di 26 anni, senza alcun precedente.