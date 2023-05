Spacciava cocaina in pieno giorno, arrestato

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Milano nel pomeriggio di domenica 30 aprile per spaccio di sostanze stupefacenti. Il 38enne è stato sorpreso dalla polizia in via delle Forze Armate, angolo piazza Stovani, in zona Baggio.

È successo intorno alle due e un quarto di pomeriggio. L'uomo, che ha precedenti, ad un controllo in strada è risultato in possesso di 51 dosi di cocaina, per un totale di circa 28 grammi, nonché di due bilancini di precisione e del materiale da taglio e confezionamento.

Il 38enne ha opposto resistenza, ma è stato bloccato e arrestato.