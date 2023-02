Il 66enne che spacciava cocaina in capsule a Milano

Sorpreso al "lavoro". E arrestato. Un uomo di 66 anni, italiano, è finito in manette lunedì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato scoperto mentre vendeva cocaina a un cliente.

A incastrarlo sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che stavano tenendo d'occhio il 66enne dopo averlo notato fermo in via Fara a bordo della sua macchina. Proprio mentre i poliziotti lo monitoravano, a bordo dell'auto è salito un ragazzo che si è intrattenuto per qualche attimo e poi è risceso. Controllato, il giovane ha ammesso di aver comprato una "capsula" di cocaina, dal peso di poco più di mezzo grammo.

A quel punto gli investigatori sono andati a colpo sicuro e hanno fermato il 66enne, che è stato trovato in possesso di altri 3 grammi di "coca" e 255 euro in contanti. In un box di sua proprietà, invece, sono state scoperte altre 39 capsule, con all'interno 25 grammi di droga.