Sorpreso all'una di notte mentre spaccia cocaina, arrestato

Sorpreso in strada, a Milano, in piena notte, uno spacciatore di droga. La polizia lo ha notato all'una di domenica 16 maggio in via Monte Bianco, zona Fiera, mentre cedeva ad un'altra persona qualcosa ed ha proceduto al controllo. Si trattava di una dose di cocaina. L'uomo, un 45enne italiano, ha alcuni precedenti di polizia. Con sé aveva 950 euro, probabilmenete provento della vendita di droga.

Gli agenti si sono recati allora nella sua abitazione, dove hanno trovato altri cinquanta grammi di cocaina e il materiale per confezionare le dosi. Il 45enne è stato arrestato per spaccio.

Lo stesso è accaduto a un 28enne originario del Gambia sorpreso alle due di pomeriggio di sabato 15 maggio in via Palmanova. I poliziotti hanno deciso di controllarlo trovandolo con tre involucri di marijuana per un totale di dieci grammi e l'hanno arrestato.