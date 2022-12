L'uomo (denunciato dalla moglie dopo una lite) che nascondeva la droga nella sella del T-Max

La droga, la nascondeva nella sella dello scooter T-Max. La moglie lo sapeva. Ed è stata proprio lei a rivelarlo ai carabinieri, dopo averli chiamati per chiedere aiuto in seguito ad una lite in casa. Così il marito è finito agli arresti per spaccio. E' successo a Cornaredo nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre.

Alla stazione dei carabinieri del paese è arrivata, da parte della moglie, una donna italiana di 35 anni, la segnalazione di una lite in corso con il proprio coniuge, di tre anni più grande, per motivi legati alla gelosia, ma anche all'affidamento dei figli. La coppia è infatti in fase di separazione, anche se al momento vive ancora sotto lo stesso tetto.

Quando i carabinieri sono arrivati, in casa c'era solo la donna. Ma lui è tornato poco dopo. A quel punto lei ha segnalato ai militari che l'uomo usa nascondere droga, da spacciare, nella sella del T-Max. I carabinieri hanno verificato e hanno trovato quasi 16 grammi di cocaina divisi in due buste, oltre a una bustina con frammenti di pasticche, presumibilmente ecstasy, e poi quasi 2mila euro in contanti e due fogli con gli importi e i nomi dei clienti.

Tutti segni chiarissimi di un'attività di spaccio di droga. Motivo per cui l'uomo è finito agli arresti.