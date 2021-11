Un chilo di marijuana, il pacco postale con la droga e la serra: arrestato

Dal pacco, preso in consegna dal custode di uno stabile di corso Lodi, proveniva uno 'strano' odore. Così l'uomo ha chiamato il numero di emergenza 112 e, sul posto, si sono recati gli agenti di polizia, che hanno subito riconosciuto l'odore di marijuana.

All'interno del pacco vi erano infatti circa otto grammi tra marijuana e hashish. Sulla bolla di spedizione era stampato il nominativo del destinatario, non residente in quello stabile, ma anche un numero di cellulare che invece portava ad un ventiseienne residente proprio lì. Così i poliziotti sono saliti in casa del ragazzo e l'hanno perquisita, trovando circa 900 grammi di marijuana, involucri con alcuni grammi di hashish, un bilancino di precisione, un tappetino riscaldante da giardinaggio e una scatola con il materiale per assemblare una serra 'casalinga'.

Il giovane è stato quindi arrestato: risponde di detenzione di droga a fini di spaccio.