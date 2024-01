Blitz della polizia, trovati 9 chili tra "erba" e "fumo" in una cucina

Circa tre chili e 400 grammi di marijuana, altri sei di hashish e un bilancino elettronico. È quanto hanno trovato i poliziotti nella cucina di un appartamento di via Cuore Immacolato a Milano (zona Vigentino) nel pomeriggio di martedì 30 gennaio. Nei guai un 22enne cileno e un italiano di 23 anni.

Il blitz nell’appartamento è scattato poco prima delle 16.30, al termine di una attività di osservazione dei detective del commissariato Scalo Romana, come riportato in una nota di via Fatebenefratlli. I poliziotti hanno notato il viavai dall’appartamento, hanno bloccato un acquirente (per lui è scattata una sanzione amministrativa) e successivamente sono stati bloccati i due proprietari di casa.

Lo stupefacente è stato trovato nella cucina del bilocale. Più nel dettaglio sono stati sequestrati 6kg di hashish, 3,4 kg di marijuana e un bilancino digitale elettronico, oltre a una macchina per il sottovuoto. Sia il 22enne che il 23enne devono rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.