Spaccio di droga e aggressione ai poliziotti: sospesa la licenza di un bar

È stata sospesa per 15 giorni la licenza del Lucky Bar di via Negroli 39 a Milano, zona Città Studi, per decisione del questore Bruno Megale sulla base dell'articolo 100 del Tulps (Testo unico leggi di pubblica sicurezza). Il provvedimento è scaturito da vari controlli delle forze dell'ordine nel locale, svolti da maggio a fine giugno, durante i quali è emerso che il bar è frequentato da clienti con precedenti penali e di polizia.

A metà maggio, nel corso di uno dei controlli, svolto dagli agenti dell'Upg (Ufficio prevenzione generale), un cliente ha cercato di picchiare i poliziotti. È stato poi trovato in possesso di 15 grammi di hashish e 760 euro in contanti. Era presente anche una donna, abituale cliente del bar, trovata con 50 grammi di ketamina nascosti in due borse di plastica. In quell'occasione, entrambi sono stati arrestati per spaccio di stupefacenti in concorso tra loro.

Anche a novembre del 2023, sempre dopo avere scoperto spacciatori tra i clienti abituali, il locale era stato oggetto di sospensione della licenza per 15 giorni.